Куницкая нокаутом в первом раунде проиграла Алдане на UFC 264

Россиянка Яна Куницкая (13-6) потерпела поражение техническим нокаутом в первом раунде от мексиканки Ирены Алданы (14-6) на турнире UFC 264, проходящем в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Россиянка с первых минут боя начала поддавливать соперницу, к середине первого раунда мексиканка приспособилась к стилю Куницкой и стала её перебивать. Одним из ударов она повредила Яне нос, а затем отправила её в нокдаун. После серии ударов в партере от Алданы рефери остановил поединок в конце первого раунда. Победу одержала Алдана.

В рамках предварительного карда казахстанец Жалгас Жумагулов встретился с американцем Джеромом Ривейрой. Победу в первом раунде сабмишеном одержал казахстанец. Это его первая победа в UFC. Первые два боя в лиге он проиграл.

Также в рамках турнира россиянин Омари Ахмедов встретился с американцем Брэдом Таваресом. Победу в бою раздельным решением судей одержал американец 28-29, 29-28, 29-28. Для россиянина это поражение стало пятым в смешанных единоборствах при 20 победах.

Главным событием турнира станет бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.