Куницкая опубликовала фото после боя с Алданой

Россиянка Яна Куницкая, проигравшая нокаутом в первом раунде турнира UFC мексиканке Ирене Алдане, опубликовала фото после боя.

«Извините, жизнь продолжается», – подписала фото Куницкая.

Фото можно посмотреть в аккаунте Яны Куницкой в «Инстаграме».

Россиянка с первых минут боя начала поддавливать соперницу, к середине первого раунда мексиканка приспособилась к стилю Куницкой и стала её перебивать. Одним из ударов она повредила Яне нос, а затем отправила её в нокдаун. После серии ударов в партере от Алданы рефери остановил поединок в конце первого раунда.

В рамках турнира россиянин Омари Ахмедов встретился с американцем Брэдом Таваресом. Победу в бою раздельным решением судей одержал американец 28-29, 29-28, 29-28. Для россиянина это поражение стало пятым в смешанных единоборствах при 20 победах.

Главным событием турнира станет бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.