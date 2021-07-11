Тактаров: Макгрегора решили использовать как машину для зарабатывания денег

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров подвёл итоги боя, в ходе которого встречались экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. В концовке первого раунда Конор при падении сломал левую ногу. Бой был остановлен, и победа была присуждена Дастину.



«Очень показательный бой. Понятно, что интересны детали. Но давайте отбросим их. Почему трудолюбие всегда побеждает? Ты можешь родиться талантливым. Вроде всё есть. Но менеджмент решил использовать Конора как машину для зарабатывания денег», — сказал Тактаров в видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

В основном карде россиянка Яна Куницкая проиграла нокаутом в первом раунде мексиканке Ирене Алдане.



В рамках предварительного карда казахстанец Жалгас Жумагулов встретился с американцем Джеромом Риверой. Победу в первом раунде сабмишеном одержал казахстанец. Это его первая победа в UFC. Первые два боя в лиге он проиграл.