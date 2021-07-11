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«Это не конец!» Конор Макгрегор высказался после боя с Порье

«Это не конец!» Конор Макгрегор высказался после боя с Порье
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал поражение, которое он понёс в поединке с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье.

«Я разносил его в боксе, разбивал его ногу. Это не конец, если придётся, мы закончим за пределами октагона! Мне плевать! Не было ни одного чека. Он ни один удар не чекнул. Пошёл он!

Что я почувствовал, когда упал? Кость просто разломилась, да я ещё и встал на эту ногу, как Андерсон Силва в тот раз. Это сумасшедший бизнес», — сказал Конор после боя (видео размещено на странице UFC Russia в «Инстаграме»).

В концовке первого раунда ирландский боец при падении сломал левую ногу. Бой был остановлен, победу присудили Порье.

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