Пакьяо: не могу сказать, что Спенс — самая большая проблема, с которой я сталкивался

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от поединка с чемпионом WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.
«Не могу сказать, что Спенс — самая большая проблема, с которой я сталкивался в ходе карьеры. Я дрался с лучшими бойцами мира, такими как Кит Турман, Оскар де ла Хойя, Мигель Котто, многими из великих бойцов современности и более раннего периода. Но могу сказать, что Спенс является одним из лучших боксёров мира на данный момент. Я занимаюсь боксом уже 30 лет, видел разные стили и сталкивался с разными проблемами, так что не думаю, что меня можно чем-то удивить. Это будет хороший бой. Мне предстоит поединок с одним из лучших современных боксёров», — приводит слова Пакьяо Ringnews24.
Поединок Пакьяо и Спенса пройдёт 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.
Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.
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