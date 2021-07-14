Алджэмейн Стерлинг поделился мнением о Петре Яне

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг поделился мнением о бывшем обладателе соответствующего пояса Петре Яне. Ян лишился титула в поединке со Стерлингом в марте, после того как нанёс запрещённый удар коленом в голову.
«Яну дали возможность сразиться с парнем, который шёл на серии поражений, а потом дали титульный бой против Жозе Альдо. Да, он отличный боец, но он «потерялся».
Мне приходилось сражаться с «убийцами». Я сражался с бойцом с самым высоким рейтингом, а он — с самым низким, чтобы выйти на бой за титул. В моём представлении я был настоящим чемпионом, а он — бумажным.
Он не сражался ни с кем из первой пятёрки, а я — с тремя. Я всех их победил. Это я бумажный чемпион?» — приводит слова Стерлинга FanSided.
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