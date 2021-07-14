Порье поднялся в рейтинге лучших бойцов от ESPN, победив Макгрегора

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье отыграл два места в сводном рейтинге бойцов лиги вне зависимости от весовой категории, составленном ESPN. В предыдущей версии рейтинга Порье, который в минувшие выходные победил Конора Макгрегора, находился на седьмой строчке, теперь он занимает пятое место. Его опережают Камару Усман, Джон Джонс, Исраэль Адесанья и Фрэнсис Нганну.
Вторую пятёрку составляют Александер Волкановски, Ян Блахович, Стипе Миочич, Чарльз Оливейра и Макс Холлоуэй.
В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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