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«Первый русский чемпион UFC!» Подписчики оценили знаковый пост Олега Тактарова

«Первый русский чемпион UFC!» Подписчики оценили знаковый пост Олега Тактарова
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», под которым оставил символичную дату — 14.07.95. Ровно 26 лет назад, 14 июля 1995 года, Олег одержал победу на турнире UFC 6 и получил чемпионский пояс.

Фотографию можно посмотреть на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

Подписчики оценили пост Тактарова. Вот что они написали в комментариях к нему:

«Первый русский чемпион UFC!»
«Величина мирового масштаба и сравнивать его с кем-то смешно».
«Об этом должен знать каждый!»
«Настоящий чемпион».

После ухода из спорта Тактаров по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем, интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Не так давно он активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.

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