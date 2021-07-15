Пётр Ян обратился к президенту UFC по поводу боя со Стерлингом

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян призвал президента лиги Дану Уайта как можно скорее организовать матч-реванш с обладателем соответствующего пояса Алджэмейном Стерлингом.

«Большой босс, всё стабилизируется. Просто дай мне эту сучку-нытика Стерлинга», — написал Ян в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/petr_yan/?hl=ru

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.