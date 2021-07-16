Фёдор Емельяненко: после поражений из моего окружения отсеялись лишние люди

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, ответил на вопрос, правда ли, что от него после серии поражений отвернулись некоторые близкие люди.

«Да, это действительно было. Для меня это стало показательным. И лишние люди из моего окружения отсеялись.

После этого я сам их не вернул. Это было не самое близкое окружение, не мои тренеры или партнёры по команде. А те, кто находился возле, — их присутствие было непонятным. Говорили: «Мы с тобой, мы за тебя». Как показала жизнь, после поражений начались непонятные движения», — цитирует Фёдора ТАСС.

В 2010-2011 годах Емельяненко потерпел три поражения подряд, также на его счету по одному поражению в 2017 и 2019 годах.

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