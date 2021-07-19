Стали известны гонорары Махачева и Мойзеса на UFC Вегас 31
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Стало известно, сколько заработали бойцы Ислам Махачев и Тиаго Мойзес за поединок на турнире UFC 261, который состоялся в минувшие выходные. Об этом сообщает издание The Sports Daily.
Сообщается, что Махачев заработал $ 116 тыс., в том числе $ 55 тыс. за бой, $ 55 тыс. за победу, $ 6 тыс. — поощрительные выплаты. Общий гонорар Мойзеса составил $ 36 тыс., в том числе $ 30 тыс. за бой, $ 6 тыс. — поощрительные выплаты.
Больше всего за турнир заработала Миша Тейт, победившая Марион Рено. На её счету $ 211 тыс.: $ 75 тыс. за бой, $ 75 тыс. за победу, $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера, $ 11 тыс. — поощрительные выплаты.
Бой Махачев — Мойзес завершился в четвёртом раунде после успешного удушающего приёма в исполнении российского бойца.
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