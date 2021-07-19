«Отправьте его на Кубу». Масвидаль раскритиковал легенду НФЛ за поддержку режима Кастро

Боец ММА Хорхе Масвидаль, имеющий кубинские корни, раскритиковал легенду НФЛ (американский футбол) Колина Каперника, который поддерживал режим Фиделя Кастро. Ранее Каперник как-то появился в футболке с Кастро.
Масвидаль опубликовал фото Каперника в футболке и написал: «Американские левые ничего не знают о настоящих репрессиях и коммунизме, они носят изображения Кастро, когда кубинцы живут в ужасах коммунизма.
Нужно знать историю и факты. Таких трусов, как он, нужно отправлять жить на Кубу. Посмотрим, что бы они сказали уже через один день», — написал Масвидаль.
Хоть Масвидаль и родился в Майами, его отец в 14 лет бежал с Кубы. Хорхе известен тем, что он поддерживал политику президента Дональда Трампа и выступал против коммунистического режима.
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