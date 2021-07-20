Джошуа прокомментировал предстоящий бой с Усиком

Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа прокомментировал объявление боя против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинца Александра Усика. Поединок пройдёт 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».
«25 сентября я сойду со своего трона, чтобы вступить в бой. Спасибо богу за ещё одну возможность поработать», — написал Джошуа на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Джошуа в «Инстаграме».
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 — нокаутом) в 18 боях.
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