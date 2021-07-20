Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик подписал контракт на бой с Джошуа

Усик подписал контракт на бой с Джошуа
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинец Александр Усик проведёт бой с британцем Энтони Джошуа 25 сентября. Поединок пройдёт в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На своей странице в «Инстаграме» Александр показал процесс подписания контракта на бой, а также рекламный постер.

Фотографии можно посмотреть на странице Усика в «Инстаграме».

«Дорогу осилит идущий», — написал Усик.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. Ожидается, что следующий бой Усик проведёт против обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

Новость по теме
Дядя Фьюри: Усик очень опасен для Джошуа, это серьёзная угроза
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021