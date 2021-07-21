Логан Пол может провести бой с Андерсоном Силвой в сентябре

Известный YouTube-блогер Логан Пол проведёт поединок с легендой ММА Андерсоном Силвой, утверждает LowKickMMA со ссылкой на бойца Bellator Диллона Дэниса. По данным источника, организаторы планируют провести боксёрский бой в сентябре.

По словам Дэниса, ему предложили провести поединок на том же турнире. По всей видимости, вечер бокса будет проходить 19 сентября.

Примечательно, что Пол и Силва выходили на ринг в последний раз на одном и том же турнире. Логан провёл бой с легендой бокса Флойдом Мейвезером, он закончился ничьей. А Силва победил Жулио Сезара Чавеса-младшего.

46-летний Силва перед уходом из UFC потерпел пять поражений в шести боях. Несмотря на солидный возраст, бразилец пока не планирует окончательно завершать карьеру.