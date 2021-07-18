Логан Пол рассказал, как его приятно удивил Дана Уайт

Известный YouTube-блогер Логан Пол рассказал, как получил неожиданный звонок от президента UFC Даны Уайта. Блогер, который успешно пробует силы в боксе, признался, что был приятно удивлён вниманием Уайта. Так, бизнесмен предложил ему более люксовые места на турнире UFC 264, в главном поединке которого встречались Конор Макгрегор и Дастин Порье.

Логан должен был отправиться на турнир со своим братом Джейком, который регулярно устраивает жёсткие споры с Уайтом.

«В день турнира я сидел на диване и вдруг раздаётся звонок. Смотрю, звонит Дана Уайт. Я подумал, что за ерунда. Я даже не знал, что ждать, зная, какие у него отношения с Джейком. У меня с Уайтом всё в порядке, но, конечно, я всё равно буду на стороне брата.

Так вот, он звонит и говорит: «Алло, это Логан?» Я говорю: «Да, что такое, Дана?» Он — мне: «У вас же билеты, да? У меня есть места получше для вас, там будет лучше сидеть, хороший вид на октагон». Я был действительно впечатлён, это было удивительно», — цитирует Логана Пола MMAFighting.