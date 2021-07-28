Ковингтон обвинил Усмана в употреблении допинга

Американский боец ММА Колби Ковингтон заявил, что чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман на протяжении всей карьеры употребляет допинг.



«Он употребляет допинг на протяжении всей карьеры. Это очевидно, у него большой химический дисбаланс, вся спина и лицо обсыпано прыщами. Он 35-летний мужик, у которого не должно быть подростковых прыщей. Он точно сидит на ЭПО. Мне об этом говорили его бывшие товарищи по команде и парни, с которым он боролся в колледже.



Все в один голос говорят одно и то же, но я не переживаю по этому поводу. Я был с ним в клетке и знаю, что он может мне предложить. Ему это не поможет. Судьбу не остановить — 6 ноября Колби Ковингтон станет чемпионом UFC в полусреднем весе!», — приводит слова Ковингтона BJPenn.



Ковингтон и Усман проведут реванш 6 ноября на турнире UFC в Нью-Йорке.