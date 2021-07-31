Вадин Немков встретится с Энтони Джонсоном 16 октября в Финиксе
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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков проведёт полуфинал Гран-при тяжеловесов против Энтони Джонсона 16 октября, сообщает пресс-служба организации. Турнир состоится в Финиксе (США).
В рамках карда этого же турнира сотсоится и второй полуяинал Гран-при, в которов Райан Бейдер встретится с Кори Андерсоном.
Напомним, в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator Джонсон досрочно победил Жозе Аугусто, остановив соперника во втором раунде. При этом Энтони был близок к досрочному поражению в первом раунде.
Немков в апреле 2020 года победил 34-летнего Фила Дэвиса единогласным решением судей, защитил пояс и оформил себе путёвку в полуфинал Гран-при.
Для Джонсона пресдтоящий поединок станет вторым в Bellator в карьере.
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