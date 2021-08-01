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Роу техническим нокаутом победил Косси на турнире UFC Вегас 33

Роу техническим нокаутом победил Косси на турнире UFC Вегас 33
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В ночь с 31 июля на 1 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 33. В рамках предварительного карда американец Филип Роу встретился с соотечественником Орионом Косси.

Бой продлился два раунда и закончился победой Роу техническим нокаутом. Для Роу это стала восьмая победа в смешанных единоборствах при пяти поражениях.

В главном событии вечера сойдутся Юрайя Холл и Шон Стриклэнд. В со-главном бою Кунг Хо Канг встретится с Рени Яя.

UFC Вегас 33

Основной кард
Юрайя Холл (№ 8) — Шон Стриклэнд (№ 11) — средний вес
Кунг Хо Канг — Рени Яя — легчайший вес
Чеянн Байс — Глория Де Паула — женский минимальный вес
Никлас Штольце — Джаред Гуден — полусредний вес
Брайан Барберена — Джейсон Уитт — полусредний вес.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 28), Лас-Вегас, США
Филип Роу (W) - Орион Косси
01 августа 2021, воскресенье. 01:35 МСК
Филип Роу
Окончено
TKO
Орион Косси
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