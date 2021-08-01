Роу техническим нокаутом победил Косси на турнире UFC Вегас 33

В ночь с 31 июля на 1 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 33. В рамках предварительного карда американец Филип Роу встретился с соотечественником Орионом Косси.

Бой продлился два раунда и закончился победой Роу техническим нокаутом. Для Роу это стала восьмая победа в смешанных единоборствах при пяти поражениях.

В главном событии вечера сойдутся Юрайя Холл и Шон Стриклэнд. В со-главном бою Кунг Хо Канг встретится с Рени Яя.

UFC Вегас 33

Основной кард

Юрайя Холл (№ 8) — Шон Стриклэнд (№ 11) — средний вес

Кунг Хо Канг — Рени Яя — легчайший вес

Чеянн Байс — Глория Де Паула — женский минимальный вес

Никлас Штольце — Джаред Гуден — полусредний вес

Брайан Барберена — Джейсон Уитт — полусредний вес.