Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Неоднозначное судейство». Кадыров прокомментировал поражение Хатаева в полуфинале ОИ

«Неоднозначное судейство». Кадыров прокомментировал поражение Хатаева в полуфинале ОИ
Комментарии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил российского боксёра Имама Хатаева с завоеванием бронзовой медали на Олимпиаде в Токио. По мнению Рамзана, в полуфинальном поединке с представителем Великобритании Бенджамином Уиттакером Хатаеву не повезло с судейством. Британцу Имам уступил раздельным решением рефери.

«Воспитанник клуба РСК «Ахмат» Имам Хатаев стал настоящим героем Олимпиады в Токио. Пройдя сквозь тяжелейшую турнирную сетку, он прорвался в полуфинал и завоевал бронзу. В борьбе за выход в финал ему немного не повезло и из-за неоднозначного судейства он уступил британцу Бенджамину Уиттакеру. Но мы всё равно считаем Имама победителем.

Не зря Имам Хатаев расценивался как один из фаворитов олимпийского турнира. В 1/16 финала он победил техническим нокаутом Мохамеда Асагира из Марокко, затем выиграл раздельным решением судей у казаха Бекзада Нурдаулетова (4-1), потом нокаутировал в третьем раунде Газимагомеда Джалилова, представляющего Испанию. Безусловно, это отличный результат, который вызывает только гордость.

Я искренне поздравляю Имама с бронзой. Желаю ему крепкого здоровья, успехов и благополучия. Уверен, он ещё порадует нас своими блестящими победами!» — рассказал Кадыров в интервью, размещённом в «инстаграме» ya_pomoshnik_kra_95.

Британец весь бой бегал от россиянина и победил. Хатаев остался с бронзой Олимпиады Британец весь бой бегал от россиянина и победил. Хатаев остался с бронзой Олимпиады
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021