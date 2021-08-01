«Неоднозначное судейство». Кадыров прокомментировал поражение Хатаева в полуфинале ОИ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил российского боксёра Имама Хатаева с завоеванием бронзовой медали на Олимпиаде в Токио. По мнению Рамзана, в полуфинальном поединке с представителем Великобритании Бенджамином Уиттакером Хатаеву не повезло с судейством. Британцу Имам уступил раздельным решением рефери.



«Воспитанник клуба РСК «Ахмат» Имам Хатаев стал настоящим героем Олимпиады в Токио. Пройдя сквозь тяжелейшую турнирную сетку, он прорвался в полуфинал и завоевал бронзу. В борьбе за выход в финал ему немного не повезло и из-за неоднозначного судейства он уступил британцу Бенджамину Уиттакеру. Но мы всё равно считаем Имама победителем.

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Не зря Имам Хатаев расценивался как один из фаворитов олимпийского турнира. В 1/16 финала он победил техническим нокаутом Мохамеда Асагира из Марокко, затем выиграл раздельным решением судей у казаха Бекзада Нурдаулетова (4-1), потом нокаутировал в третьем раунде Газимагомеда Джалилова, представляющего Испанию. Безусловно, это отличный результат, который вызывает только гордость.

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Я искренне поздравляю Имама с бронзой. Желаю ему крепкого здоровья, успехов и благополучия. Уверен, он ещё порадует нас своими блестящими победами!» — рассказал Кадыров в интервью, размещённом в «инстаграме» ya_pomoshnik_kra_95.