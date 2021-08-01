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Олимпиада 2021 в Токио, бокс: российский боксёр Хатаев спорно проиграл в полуфинале Олимпиады и получил бронзовую медаль

Британец весь бой бегал от россиянина и победил. Хатаев остался с бронзой Олимпиады
Микаил Гусейнов
Хатаев спорно проиграл в полуфинале Олимпиады
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Имаму оставалось лишь хвататься за голову. Он рассчитывал только на победу.

Сегодня, 1 августа, в Токио определяются первые финалисты олимпийского турнира по боксу. Ответственный день наступил и для двух россиян – Имама Хатаева (до 81 кг) и капитана сборной Андрея Замкового (до 69 кг). Первым в ринг выходил уроженец Чечни Хатаев.

Будем откровенны, рассчитывать на медаль Имаму было тяжело уже после жеребьёвки. Его часть турнирной сетки была построена так, что уже во втором поединке Хатаев бился с действующим чемпионом мира Бекзатом Нурдаулетовым из Казахстана, которому он проигрывал всего 4 месяца назад на престижном турнире в Санкт-Петербурге. Так что, казалось, что в Токио 26-летний боксёр наберётся ценного опыта, потреплет фавориту нервы, но не более. Тем не менее, Хатаев посрамил скептиков и выбил одного из фаворитов весовой категории. В четвертьфинале Имам уже на кураже разбил представителя Испании, этнического дагестанца Газимагомед Джалидова. Хатаев завоевал победу нокаутом. Благодаря этому он пробился в полуфинал и уже обеспечил себе бронзовую награду.

Но, как известно, аппетит приходит во время еды. После успеха в схватке с Джалидовым Имам заявлял, что нацелен только на золото. Но для продолжения борьбы за медаль высшей пробы ему предстояло сломить сопротивление британца Бенджамина Уиттакера. У последнего турнирная сетка казалась попроще, так что в теории, на полуфинал он должен был выходить посвежее соперника.

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Но Хатаев с первых секунд показал, что готов давить и прессинговать. Уступая сопернику в антропометрии, Имам с ходу пошёл вперёд, обрезая углы и заставляя соперника отступать. Но долговязый Уиттакер весьма неплохо двигался на ногах, и, за счёт длины своих рук, удерживал соперника на дистанции. Бенджамин постреливал джебами и классическими двойками и исправно набирал очки, хотя его работа выглядела не так эффектно, как у Хатаева. В целом Имаму, невзирая на всю активность, не удалось найти способ выйти на удобную для себя дистанцию. В итоге первый раунд можно было отдавать британцу.

Во второй трёхминутке Хатаев не стал отказываться от своей тактики, да и выхода у него не было, сокращать дистанцию нужно было в любом случае. Но Уиттакер снова умело уходил на ногах и классно работал нырками. При этом Бенджамин доносил удары, пусть вкривь и вскользь, но очки в копилку британца исправно падали. Получалось так, что Уиттакер, убегая весь бой, всё равно лидировал по очкам.

Понимая, что ситуация складывается не лучшим образом, Хатаев с первых секунд третьего раунда полез вперёд с ещё большим рвением. В финальной трёхминутке Имам, уже совсем не жалея себя, выходил на ближнюю дистанцию ценой пропущенных ударов. Но банально перебить Уиттакера не удавалось. Стоит отдать должное британцу, который, уступая сопернику в мощи, умело пользовался едва ли не единственным козырем – антропометрией. Именно за счёт этого он продолжал встречать Хатаева и доносить удары до цели.

Вместе с финальным гонгом оба боксёра победно вскинули руки. Понять их можно. Уиттакер понимал, что испортил весь план Хатаева и создал ему большие проблемы. Имам же осознавал, что был гораздо активнее противника, что в боксе имеет большое значение.

Судей поставили перед непростым решением. Но в итоге они насчитали победу британца раздельным решением. Радости того не было предела. Что же касается Хатаева, он несогласно качал пальцем и хватался за голову. Понять его можно. После победы над фаворитом турнира в 1/8 финала он рассчитывал уже на золото. Проигрывать же так, находясь весь бой в атаке, вдвойне обидно. В любом случае огромное спасибо Имаму за яркое выступление и медаль. Удачи на новых стартах!

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Теги Олимпиада 2020 Бокс ОИ-2020 •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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