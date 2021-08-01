Стрикленд: Нганну меня нокаутирует, но подерусь с ним за хорошие деньги

Боец UFC Шон Стрикленд заявил, что готов подраться с чемпионом лиги в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам Шона, он понимает, что проиграет нокаутом, но готов рискнуть ради хорошего гонорара.

«Я подерусь с Нганну за хорошие деньги. Он меня нокаутирует, но я сделаю это», — приводит слова Стрикленда ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 1 августа по московскому времени Шон Стрикленд выступил в главном поединке турнира UFC Вегас 32. По итогам пяти раундов он единогласным решением судей победил Юрайю Холла. Эта победа стала для Стрикленда пятой кряду.

Фрэнсис Нганну стал чемпионом лиги в тяжёлом весе в нынешнем году. Ожидается, что в следующий раз он выступит осенью. В ночь на 8 августа в тяжёлом весе UFC пройдёт поединок за титул временного чемпиона хэвивейта. Пояс оспорят Сириль Ган и Деррик Льюис.