Конор Макгрегор показал, как нагружает травмированную ногу. Видео

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор показал, как проходят его тренировки с травмированной ногой. Соответствующие видеозаписи боец разместил в «сториз» своего «инстаграма».
Макгрегор позанимался на тренажёре с травмированной ногой:
Конор травмировал ногу на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Макгрегор тогда как раз и сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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