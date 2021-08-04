Конор Макгрегор показал, как нагружает травмированную ногу. Видео

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор показал, как проходят его тренировки с травмированной ногой. Соответствующие видеозаписи боец разместил в «сториз» своего «инстаграма».

Макгрегор позанимался на тренажёре с травмированной ногой:

Конор травмировал ногу на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Макгрегор тогда как раз и сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.