Хабиб отреагировал на грубые слова Макгрегора о его покойном отце

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на твит Конора Макгрегора о его покойном отце.
Во время интервью изданию TMZ Sports Нурмагомедова спросили о его отношении к твиту Макгрегора. Хабиб ответил коротко: «Это ужасно».
Напомним, после победы американца Дастина Порье над Макгрегором Нурмагомедов написал: «Добро всегда побеждает зло». Именно эти слова россиянина задели Макгрегора.
«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — спросил Макгрегор.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
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