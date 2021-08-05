Вартанян оценил уровень соперника Фёдора Емельяненко

Российский боец MMA Эдуард Вартанян прокомментировал инсайдерскую информацию о следующем сопернике россиянина Фёдора Емельяненко. Как стало известно ранее, Фёдор может провести схватку с американцем Тимом Джонсоном. Поединок должен состояться на турнире Bellator в Москве и стать главным событием шоу.



«Если Фёдор будет в отличной форме, то Джонсон никаких проблем ему не создаст. Тим является бывшим бойцом UFC — он тяжёлый и высокий борец. Если такой бой действительно состоится, то Емельяненко победит американца и порадует всех болельщиков.



Мне кажется, это могло бы быть красивым завершением карьеры. Самое главное, чтобы Фёдор победил. Варианты для другого соперника? Не так важно, кто будет оппонентом. Любая победа Емельяненко будет хороша», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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