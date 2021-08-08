Мужская сборная США по боксу снова не взяла золото на ОИ. Последний чемпион — Андре Уорд

На Олимпиаде в Токио завершился боксёрский турнир. По его итогам мужская сборная США снова осталась без золотых медалей. Последний шанс завоевать победу упустил представитель супертяжёлого веса Ричард Торрес, уступивший в финале спортсмену из Узбекистана Баходиру Джалолову.

Это уже четвёртые Игры кряду, на которых боксёры мужской сборной США не могут завоевать золото. Последним Олимпийским чемпионом из США был Андре Уорд, завоевавший золото в 2004 году в Афинах. Впоследствии он построил успешную карьеру в профессионалах.

Всего на играх в Токио сборная США завоевала четыре медали — три серебра и одну бронзу. Кроме Торреса серебро команде принесли Дюк Рэган и Кишон Дэвис. Бронзовая награда на счету представителя женской команды Оши Джонс. Отметим, на минувшей Олимпиаде женская сборная США завоевала даже золото. Тогда награда высшей пробы досталась Кларессе Шилдс.