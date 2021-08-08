Бывший временный чемпион мира по версиям WBA и WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин прокомментировал выступление российских боксёров на Олимпиаде в Токио. Победитель Игр в Афинах похвалил всех участников соревнований, отметив, что они помогли продемонстрировать силу российского бокса.
«Поздравляю российскую команду с отличным выступлением на Олимпиаде в Токио. Все молодцы! Все старались и боролись за победу до конца! Это большое достижение. Благодаря вам российский бокс остаётся одним из сильнейших в мире», — написал Поветкин.
Соответствующий пост доступен на странице Александра Поветкина в «Инстаграме».
Напомним, на Олимпиаде в Токио российская команда заняла третье место в боксёрском зачёте. На счету сборной шесть медалей — 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы.
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