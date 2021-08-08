Нурмагомедов рассказал, как в UFC воспользовались его именем ради своих целей

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в UFC в 2016 году воспользовались его именем, чтобы устроить титульный поединок между Эдди Альваресом и Конором Макгрегором.

«В ночь поединка с Майклом Джонсоном я был очень эмоционален, всё потому, что этот бой имел большую историю. Сначала UFC отправили мне контракт на бой с Альваресом. Сначала мне прислали контракт на схватку в Канаде, я подписал его. Потом мне прислали документы на бой с Альваресом в Нью-Йорке. Я снова его подписал. Речь о титульном поединке. Я всё подписал. Потом я увидел в СМИ, что Альварес будет драться с Макгрегором. Я подумал: «Чёрт, с Альваресом должен драться я, я ведь подписал контракт».

Думаю, в UFC вели свою игру. Я отправил сообщение Дане Уайту, написал ему, что всё понимаю. Я сказал, что понимаю. У тех парней большие имена, у меня к тому моменту не было такого имени. Моё имя использовали, чтобы заставить их подписать контракт, я понимаю. Но я попросил, чтобы мне дали бой на том же турнире. Сказал, что такая большая организация должна кого-то найти. Они согласились», — рассказал Хабиб на канале Hotboxin' with Mike Tyson в YouTube.