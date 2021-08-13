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Дэвид Хэй объяснил, как его уговорили вернуться на ринг после трёх лет паузы

Дэвид Хэй объяснил, как его уговорили вернуться на ринг после трёх лет паузы
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй объяснил, как появилась идея проведения поединка с миллиардером Джо Фурнье.

«Всё произошло во время ужина. Нас спросили, кто бы победил в бою. Я посмеялся и из уважения к Джо сказал, что бой был бы равным и закончился бы вничью, подмигнув ему. Ответ Джо был другим. Он с уверенностью сказал, что победил бы меня. Я ему сказал, что вместо него говорит текила, но он настаивал на своём.

Могу повторить — я не собираюсь возобновлять карьеру, бросать вызов крупным фигурам современного бокса и прочее. Но я в хорошей физической форме и легко могу доказать это своему другу-миллиардеру.

Я предлагал ему четырёхраундовый спарринг, этого было бы достаточно. Победа над ним ничего мне не даст. Но он настоял на своём и спросил меня, сколько будет стоить, чтобы я провёл ещё один официальный поединок. Я ему ответил, что это должна быть сумма не меньше той, которую я заработал в своём последнем бою. После этого он пару раз позвонил юристам — и вот, поединок будет», — приводит слова Хэя Metro.

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