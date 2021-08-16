«Наследие продолжается». Внук Мохаммеда Али — о дебютной победе на профессиональном ринге

Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, опубликовал пост после победы в своём дебютном поединке на профессиональном ринге.
«Для меня большая честь сказать, что сегодня вечером я продолжил историю. Спасибо от всего сердца всем, кто меня поддерживал! Я привёл своего дедушку на ринг вместе со мной, надев его шорты в первый и последний раз в качестве профессионального бойца. Я более чем горжусь тем, что могу сказать: Наследие продолжается», — написал Уолш в своём «Инстаграме».
Уолшу противостоял соотечественник Джордан Уикс. 21-летний Уолш расправился с соперником чуть более чем за минуту. Поединок прошел в рамках вечера бокса в Катоса ( штат Оклахома). Бой организовал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
Напомним, в ночь с 14 на 15 августа в Карсоне (штат Калифорния) бой провели двукратный олимпийский чемпион Гильермо Ригондо и представитель Филиппин Джон Риэль Касимеро. Победу одержал Касимеро, благодаря чему отстоял титул чемпиона WBO в легчайшем весе.
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