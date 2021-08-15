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Внук Мохаммеда Али нокаутировал соперника в первом раунде

Внук Мохаммеда Али нокаутировал соперника в первом раунде
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Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, нокаутировал соперника в своём дебютном поединке на профессиональном ринге. Ему противостоял соотечественник Джордан Уикс.

Видеозапись можно посмотреть на странице Top Rank Boxing в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Top Rank.

21-летний Уолш расправился с соперником чуть более чем за минуту. Поединок прошел в рамках вечера бокса в Катоса ( штат Оклахома). Бой организовал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Напомним, в ночь с 14 на 15 августа в Карсоне (штат Калифорния) бой провели двукратный олимпийский чемпион Гильермо Ригондо и представитель Филиппин Джон Риэль Касимеро. Победу одержал Касимеро, благодаря чему отстоял титул чемпиона WBO в легчайшем весе.

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