Внук Мохаммеда Али нокаутировал соперника в первом раунде

Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, нокаутировал соперника в своём дебютном поединке на профессиональном ринге. Ему противостоял соотечественник Джордан Уикс.

Видеозапись можно посмотреть на странице Top Rank Boxing в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Top Rank.

21-летний Уолш расправился с соперником чуть более чем за минуту. Поединок прошел в рамках вечера бокса в Катоса ( штат Оклахома). Бой организовал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.



Напомним, в ночь с 14 на 15 августа в Карсоне (штат Калифорния) бой провели двукратный олимпийский чемпион Гильермо Ригондо и представитель Филиппин Джон Риэль Касимеро. Победу одержал Касимеро, благодаря чему отстоял титул чемпиона WBO в легчайшем весе.