Пакьяо — о бое с Угасом: это может быть мой последний поединок

Чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо рассказал о своей подготовке к бою с Йорденисом Угасом.



«Я чувствую себя прекрасно. Моя команда полностью уверена в моих силах даже в 42 года, и они отмечают, что у меня всё ещё есть всё, что нужно, чтобы противостоять противникам элитного калибра. Хотя сроки восстановления 42-летнего организма больше, чем у 25-летнего, я всё ещё люблю то, что делаю. Мне нравится тренироваться, и я узнаю о себе больше каждый день.



Конечно, мои тренировки совершенно секретны. Я тренируюсь и ежедневно бросаю себе вызов и рассчитываю на то, чтобы показать всё, на что я способен, особенно из-за того факта, что это может быть мой последний бой. Никогда не давал прогнозов. Я всегда поднимаюсь на ринг готовым ко всему.



Всё поставлено на карту, так как это может быть мой последний бой. У меня есть шанс уйти из бокса после впечатляющего представления. Конечно, моя победа после столь долгого перерыва была бы очень важной для моей страны и моей семьи», — цитирует Пакьяо BoxingScene со ссылкой на Betway.