Кларенс Зеедорф отреагировал на пост Хабиба Нурмагомедова, опубликовав эмодзи

Известный в прошлом футболист Кларенс Зеедорф отреагировал на пост Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме». Вчера, 17 августа, бывший чемпион UFC в лёгком весе написал: «Понимание того, что всё временно — успокаивает и настораживает».

Зеедорф в комментарии к посту опубликовал эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.