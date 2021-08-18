«От души отпахали с братьями». Абубакар Нурмагомедов показал фото с тренировки

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с тренировки.



«От души отпахали с братьями», — подписал фотографию Абубакар.

Фото можно посмотреть на странице Абубакара Нурмагомедова в «Инстаграме».

На снимке вместе с Нурмагомедовым присутствуют боец смешанных единоборств, родственник экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Магомедрасул Хасбулаев, президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров и боец Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов.



Абубакар Нурмагомедов провёл в UFC всего два поединка, победив и проиграв по разу. Последний раз он бился в марте 2021 года. На турнире UFC 260 единогласным решением судей одолел американского бойца Джареда Гудена.