«От души отпахали с братьями». Абубакар Нурмагомедов показал фото с тренировки
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Боец UFC Абубакар Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с тренировки.
«От души отпахали с братьями», — подписал фотографию Абубакар.
Фото можно посмотреть на странице Абубакара Нурмагомедова в «Инстаграме».
На снимке вместе с Нурмагомедовым присутствуют боец смешанных единоборств, родственник экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Магомедрасул Хасбулаев, президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров и боец Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов.
Абубакар Нурмагомедов провёл в UFC всего два поединка, победив и проиграв по разу. Последний раз он бился в марте 2021 года. На турнире UFC 260 единогласным решением судей одолел американского бойца Джареда Гудена.
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