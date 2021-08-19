Президент Союза ММА России рассказал, за выступлениями каких бойцов следит более активно

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, за выступлениями каких бойцов он внимательно следит.



«Сейчас я слежу за Магомедом Анкалаевым, Вадимом Немковым, Петром Яном. Конечно же я всегда смотрю и переживаю за Федора Емельяненко, за своего друга и старшего товарища. Но если брать именно новоиспеченных спортсменов, конечно же это те фамилии, которые я ранее назвал. И сейчас еще девочки начинают проявлять себя очень активно. Это Виктория Дудакова, первая чемпионка Европы, еще Диана Авсарагова. Мне очень нравится, как ведет поединки Усман Нурмагомедов, прямо на загляденье, Ислам Махачев. Ну конечно, когда выступал Хабиб, естественно, все были прикованы к своим телевизорам и смотрели за его поединками. Тем более я всех лично знаю, общаюсь, дружим, поддерживаем друг друга.



Ну всегда хочется больше смотреть и заострять свое внимание волей-неволей, так получается за теми спортсменами, которые стали выпускниками Союза ММА России. Это Пётр Ян, Гаджи Рабаданов, Магомед Анкалаев, Умар Нурмагомедов, Тагир Уланбеков, Вадим Немков и Валентин Молдавский. За ними я слежу более активно. Это те ребята, которые добились высоких результатов в любительских смешанных единоборствах. Они прошли настоящий эволюционный путь бойца, воина, от любителя до профессионала. У них огромнейший опыт» — сказал Габдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.