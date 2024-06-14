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Инсайдер сказал, когда UFC планирует провести бой Макгрегор — Чендлер

Инсайдер сказал, когда UFC планирует провести бой Макгрегор — Чендлер
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Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сказал, когда руководство UFC планирует провести бой между популярным ирландским бойцом ММА, бывшим двойным чемпионом UFC Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером.

Согласно его информации, определённой даты на данный момент нет. Однако известно, что этот поединок хотят организовать либо в августе, либо в сентябре. Об этом Хельвани сообщил в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня Дана Уайт официально объявил, что поединок между Макгрегором и Чендлером, который планировалось провести на турнире UFC 303, отменён.

3 июня руководство лиги отменило пресс-конференцию в Дублине, на которой должны были появиться Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. После этого в социальных сетях стали массово обсуждать вероятность отмены поединка.

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