В команде Чимаева подробно рассказали о состоянии бойца и решении сняться с турнира UFC

Махди Шаммас, менеджер непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева опубликовал заявление по поводу его отказа от участия в турнире UFC, который состоится в Саудовской Аравии.

«С большим разочарованием сообщаем, что Хамзат Чимаев был вынужден отказаться от запланированного на 22 июня в Эр-Рияде поединка против Роберта Уиттакера, занимающего третью строчку рейтинга.

Постоянная болезнь, с которой Хамзат боролся на протяжении большей части тренировочного лагеря, не была вылечена вовремя. Он несколько раз попадал в больницы и выписывался из них. Состояние Хамзата оставалось в тайне от команды, поскольку все были полны решимости найти решение. Хотя все возможные варианты были тщательно рассмотрены, сейчас наступил момент, когда команда пришла к обоюдному согласию, что дальше так продолжаться не может. Выйти в клетку без должной подготовки против такого грозного соперника, как Роберт, к сожалению, невозможно.

Это катастрофический поворот событий для Хамзата, его тренеров, партнеров по тренировкам и других членов команды. Выступить в качестве хедлайнера первого в истории UFC визита в Саудовскую Аравию было большой честью и тем, чего с нетерпением ждали. Несмотря на то, что причина случившегося находится далеко за пределами чьего-либо контроля, мы приносим искренние извинения UFC, Дане Уайту, Мику Мейнарду, Шону Шелби, Хантеру Кэмпбеллу, Его Высочеству Турки Аль-Аш-шейху, Роберту Уиттакеру и его команде, и, самое главное, фанатам, которые с нетерпением ждали этого поединка.

Но все происходит не просто так, и у бога свои планы, а цели остаются прежними. Теперь Хамзат и его команда разберутся в причинах проблем, и он вернется еще более сильным. К сожалению, это часть бойцовской игры, и как только Хамзат будет здоров, его долгожданное возвращение в октагон будет немедленно перенесено», — заявил Шаммас.