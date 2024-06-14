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Алекс Перейра прокомментировал анонс своего поединка с Иржи Прохазкой

Алекс Перейра прокомментировал анонс своего поединка с Иржи Прохазкой
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) Алекс Перейра высказался об анонсе своего поединка с известным чешским бойцом Иржи Прохазкой. Их бой станет главным на турнире UFC 303, котоырй состоится 29 июня в Лас-Вегасе.

«Знаю, что этот бой очень скоро состоится и могут возникнуть трудности в подготовке к нему. Но если и есть человек, который способен выступить на этом турнире, то это я. Именно поэтому я являюсь одним из самых громких имён в UFC. Я иду на риск, на который не готов пойти ни один другой человек. Но у меня есть чувство, что мои предки и духи поддерживают меня. Я готов ко всему», — написал в своих социальных сетях Пейрера.

Ранее бойцы уже встречались в октагоне на турнире UFC 295. Тогда победу нокаутом одержал Перейра.

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