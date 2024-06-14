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Алекс Перейра встретится с Иржи Прохазкой на турнире UFC 303

Алекс Перейра встретится с Иржи Прохазкой на турнире UFC 303
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Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра проведёт поединок с представителем Чехии Иржи Прохазкой на турнире UFC 303, который состоится 29 июня. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт в социальных сетях.

Алекс Перейра в последний раз дрался на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе 13 апреля. Его оппонентом был Джамал Хилл, которого Поатан нокаутировал в первом раунде.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля на турнире UFC 300, Иржи Прохазка разделил октагон с топовым полутяжеловесом сербом Александаром Ракичем. Бой завершился во втором раунде победой Прохазки техническим нокаутом.

Ранее стало известно, что поединок между популярным ирландским бойцом ММА и бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Майклом Чендлером официально отменён

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