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Икрам Алискеров: следующий бой — это сбывшаяся мечта

Икрам Алискеров: следующий бой — это сбывшаяся мечта
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Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров, выступающий в средней весовой категории UFC, прокомментировал новость о том, что он выходит на замену непобеждённому чеченскому бойцу Хамзату Чимаеву в поединке с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.

«Следующий бой — это сбывшаяся мечта. Мы готовы к любым испытаниям», — написал в своих социальных сетях Икрам.

Напомним, вчера стало известно, что Хамзат Чимаев снялся с поединка против Роберта Уиттакера ввиду проблем со здоровьем. Их бой должен был стать главным на турнире UFC в Саудовской Аравии, который состоится 22 июня.

В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На счету Уиттакера 25 побед при семи поражениях.

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