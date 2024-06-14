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Назван новый соглавный бой турнира UFC 303

Назван новый соглавный бой турнира UFC 303
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Поединок между американцем Брайаном Ортегой и бразильцем Диего Лопесом станет соглавным поединком турнира UFC 303, сообщает глава промоушена Дана Уайт в социальных сетях.

Бой займёт место в карде по причине отмены поединка между популярным ирландским бойцом ММА и бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Майклом Чендлером.

Напомним, в последнем поединке Брайан Ортега реваншировал поражение от бывшего временного обладателя титула UFC в полулёгком весе мексиканца Яира Родригеса. Ортега победил его удушающим приёмом в третьем раунде.

Диего Лопес последний поединок провёл в апреле этого года. Тогда он в первом раунде нокаутировал Содика Юсуффа.

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