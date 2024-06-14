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Бой Макгрегора и Чендлера официально отменён

Бой Макгрегора и Чендлера официально отменён
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Поединок между популярным ирландским бойцом ММА и бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Майклом Чендлером официально отменён. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт в социальных сетях.

Напомним, бой между Макгрегором и Чендлером должен был состояться на турнире UFC 303, который пройдёт 29 июня в Лас-Вегасе.

3 июня руководство лиги отменило пресс-конференцию в Дублине, на которой должны были появиться Конор Макгрегор и Майкл Чендлер, что породило слухи о потенциальном срыве поединка.

Напомним, два предыдущих поединка Макгрегор провёл против Дастина Порье: в январе 2021 года ирландец проиграл нокаутом во втором раунде, а в июле того же года бой был завершён техническим нокаутом в первом раунде после перелома левой ноги Конора.

Макгрегор проводит спарринг к поединку против Чендлера:

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