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Экс-чемпион UFC Александр Волкановски сделал сальто назад на мотоцикле

Экс-чемпион UFC Александр Волкановски сделал сальто назад на мотоцикле
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Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе Александр Волкановски разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился новыми фотографиями. Австралийский боец продемонстрировал, как успешно сделал сальто назад на мотоцикле. Этот трюк является ключевым в мотофристайле.

«Сальто назад на коротком уведомлении с ребятами», — подписал фото Волкановски.

Фото: Социальные сети Александра Волкановски

Фото: Социальные сети Александра Волкановски

Фото: Социальные сети Александра Волкановски

Фото: Социальные сети Александра Волкановски

Фото: Социальные сети Александра Волкановски

Фото: Социальные сети Александра Волкановски

Фото: Социальные сети Александра Волкановски

Напомним, в последнем поединке, который проходил в ночь с 17 на 18 февраля мск на турнире UFC 298, Волкановски встречался с Илией Топурией. Бой закончился во втором раунде нокаутом в исполнении спортсмена из Испании. Таким образом, Топурия стал новым чемпионом промоушена в полулёгкой весовой категории. В общей сложности на счету Волкановски 26 побед при четырёх поражениях в ММА.

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