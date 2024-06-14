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Линтон Васселл победил Валентина Молдавского раздельным решением судей

Линтон Васселл победил Валентина Молдавского раздельным решением судей
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Сегодня, 14 июня, проходил Professional Fighters League (PFL) – 2024 в Анкасвилле (США).

Российский боец Валентин Молдавский проиграл англичанину Линтону Васселу решением судей. Бой продолжался три раунда (5 минут).

PFL 2024. PFL 4, Анкасвилл, США
Валентин Молдавский — Линтон Васселл (W)
14 июня 2024, пятница. 05:30 МСК
Валентин Молдавский
Окончено
SD
Линтон Васселл

В смешанных единоборствах подопечный Фёдора Емельяненко выступает с 2014 года. За это время он провёл 16 боёв, 12 из которых завершились победой (1 нокаутом, 3 сдачей и 8 решением судей).

Среди достижений у 32-летнего бойца золото чемпионата мира в категории свыше 100 кг (2018 – в Бухаресте, 2020- в Нови-Сад). А также золото чемпионата Европы – 2018 в Афинах в категории свыше 100 кг.

PFL — американская бойцовская организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, основанная в 2012 году.

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