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Дональд Трамп высказался о Хабибе как бойце ММА

Дональд Трамп высказался о Хабибе как бойце ММА
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Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в подкасте Логана Пола высказался о недавней встрече в ходе турнира по смешанным единоборствам UFC 302 с прославленным российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.

«Я встретился с Хабибом, чей рекорд в ММА 29-0. Его отец умер, и тогда Хабиб просто сказал, что он заканчивает выступать в ММА. Его отец был великолепен в своём деле. Вероятно, Хабиб даже не проиграл ни одного раунда. Так говорят. Я считаю, что он был великолепен. Невероятный талант», — сказал Трамп.

За время карьеры в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.

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