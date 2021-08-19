PFL 8: кард турнира с главным боем Кайла Харрисон — Джена Фабиан

Сегодня, 19 августа, в Голливуде (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам PFL 8. Главным событием спортивного шоу станет поединок с участием чемпионки организации в лёгком весе Кайлы Харрисон и представительницы Новой Зеландии Джены Фабиан. Этот бой состоится в рамках полуфинала Гран-при в женском лёгком дивизионе.

В предварительных поединках дебютирует россиянка Марина Мохнаткина.

Основной кард турнира:



Кайла Харрисон — Джена Фабиан

Бруно Капелоцца — Джаймелл Джонс

Тейлор Гуардадо — Мариана Мораис

Денис Гольцов — Анте Делия.



Предварительный кард:



Ренан Феррейра — Стюарт Остин

Карл Сеуманутафа — Мохаммад Дерис

Марина Мохнаткина — Клаудиа Замора

Миранда Барбер — Аманда Ли

Кристиан Лохсен — Джонас Флок.