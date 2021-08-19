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PFL 8: кард турнира с главным боем Кайла Харрисон — Джена Фабиан

PFL 8: кард турнира с главным боем Кайла Харрисон — Джена Фабиан
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Сегодня, 19 августа, в Голливуде (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам PFL 8. Главным событием спортивного шоу станет поединок с участием чемпионки организации в лёгком весе Кайлы Харрисон и представительницы Новой Зеландии Джены Фабиан. Этот бой состоится в рамках полуфинала Гран-при в женском лёгком дивизионе.

В предварительных поединках дебютирует россиянка Марина Мохнаткина.

Основной кард турнира:

Кайла Харрисон — Джена Фабиан
Бруно Капелоцца — Джаймелл Джонс
Тейлор Гуардадо — Мариана Мораис
Денис Гольцов — Анте Делия.

Предварительный кард:

Ренан Феррейра — Стюарт Остин
Карл Сеуманутафа — Мохаммад Дерис
Марина Мохнаткина — Клаудиа Замора
Миранда Барбер — Аманда Ли
Кристиан Лохсен — Джонас Флок.

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