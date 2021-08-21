46-летний Чейк Конго победил сабмишеном Сергея Харитонова в главном бою Bellator 265

В городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) на стадионе «Сэнфорд Пентагон» состоялся главный бой турнира Bellator 265, в котором сошлись спортсмены тяжёлой весовой категории — 41-летний российский боец Сергей Харитонов и 46-летний представитель Франции Чейк Конго.
Ключевым в поединке стал второй раунд – во второй половине которого Сергею Харитонову приходилось лишь отбиваться от серии атак французского бойца. В последние секунды раунда Чейк Конго перевёл бой в партер и провёл удушающий приём, в результате которого за секунду до конца раунда россиянин постучал по настилу.
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Таким образом, Сергей не сумел воспользоваться шансом на получение титульного поединка. Свой последний бой на Bellator Харитонов провёл в ноябре 2019 года, уступив британцу Линтону Васселлу техническим нокаутом. Всего на счету россиянина 31 победа в ММА при 8 поражениях.
Чейк Конго вышел в октагон впервые с октября 2020 года, когда он уступил Тимоти Джонсону на турнире Bellator 248. В его послужном списке 31 победа и 12 поражений.
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