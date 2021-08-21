Тактаров высказался после поражения Харитонова от Конго на Bellator 265

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров, поделился мыслями после поражения 41-летнего российского бойца Сергея Харитонова, которое он потерпел в поединке с представителем Франции Чейком Конго на турнире Bellator 265.



«Конго победил удушающим. Он знал, что яйца трогать нельзя и поэтому тронул шею. А если серьёзно, то борьба будет с вами и в 46 лет. А ударка уходит в 32 у лёгких весов и в 36-38 у тяжёлых. Вам решать, на что делать акцент в тренировках. P.S. Ну а без дыхалки (ММА дыхалки) можете забыть, что я выше написал — вам ничего не поможет — труп может быть ударник или борец или делать всё хорошо, он труп», — написал Тактаров на своей официальной странице в «Инстаграме».

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