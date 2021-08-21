Харитонов выступил с обращением после досрочного поражения от Конго на Bellator 265

41-летний российский боец Сергей Харитонов, досрочно уступивший 46-летнему представителю Франции Чейку Конго в главном бою турнира Bellator 265, выступил с обращением к болельщикам.
«Друзья, всем привет! Сегодня я провёл поединок на Bellator 265, проиграл ветерану Чейку Конго. Одно лишь уважение к этому человеку, в 46 лет выходит, побеждает. Я даже, наверное, хочу сказать, что это пример для меня. Он показывает, что в 46 лет можно выходить и побеждать.
Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Да, сегодня поражение. Будем тренироваться дальше. Уверен, что впереди ещё много побед, так что всем удачи и только вперёд, а мы идём дальше!» — сообщил Сергей в опубликованном видео в «Инстаграме».
«Проиграл! Никаких оправданий! Вернусь сильнее!» — гласит подпись Харитонова к опубликованному обращению.
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Отметим, Сергей не сумел воспользоваться шансом на получение титульного поединка. Свой последний бой на Bellator Харитонов провёл в ноябре 2019 года, уступив британцу Линтону Васселлу техническим нокаутом. Всего на счету россиянина 31 победа в ММА при 8 поражениях.
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