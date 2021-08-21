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Макгрегор — Хабибу: ты наложил в штаны перед Серроне

Макгрегор — Хабибу: ты наложил в штаны перед Серроне
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор жёстко раскритиковал российского бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Этот парень всё ещё говорит? Ещё одна пресс-конференция. Ты наложил в штаны перед Серроне. Три раза убегал от него. Твой отец, упокой господь его душу, не мог поверить своим глазам, как я разделал Серроне. А ты проявляешь неуважение сначала к Серроне, а теперь — к Альдо? Ты просто убежал. Заткнись. Ещё одна пресс-конференция? Ха-ха, для чего? Ты ничего не делаешь. У тебя не хватило мужества встретиться с Серроне. Ты бегал от него, а теперь говоришь как сучка. Альдо в сотню раз круче тебя», — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».

Ранее на пресс-конференции в Москве Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о Коноре.

«Посмотрите на Конора. Он же дрался с Серроне. Выглядел как лев. Вышел драться с нормальными и выглядел как испуганная курица. Топ-соперники показывают, чего ты стоишь. Бой с Серроне не покажет уровень», — сказал Хабиб.

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